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"Це зловживання владою": Тулуза погрожує судом через дострокову зупинку Ліги 1

30 квітня 17:05 230 Читать на русском
"Це зловживання владою": Тулуза погрожує судом через дострокову зупинку Ліги 1
Олів'є Садран / фото: Тулуза

Президент Тулузи Олів'є Садран у відкритому листі звернувся до Федерації футболу Франції (FFF) і Професійної футбольної ліги (LFP).

"Будь-яке рішення про виліт команди на підставі таблиці за 27-28 турів було б несправедливим, нечесним і необгрунтованим згідно закону. Це зловживання владою. Будь-яке одностороннє рішення – міра, яка не передбачена чинними правилами.

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Просимо, щоб FFF і LFP дотримувалися власних правил. Будь-яке рішення, яке стане на заваді праву Тулузи продовжувати змагання, буде негайно оскаржене в суді", – наводить слова президента "фіалок" Get French Football News.

Раніше стало відомо, що через остаточну зупинку чемпіонату Франції ПСЖ оголосять переможцем Ліги 1 сезону-2019/20. Марсель та Ренн отримають путівки в Лігу чемпіонів, а Лілль, Реймс та Ніцца – в Лігу Європи. Ам'єн і Тулуза вилетять в Лігу 2.

Футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок. Тулуза перебувала на дні таблиці, набравши лише 13 пунктів і здобувши тільки три перемоги за 20 турів.

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коронавірус Франція Ліга 1 Тулуза Тулуза
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