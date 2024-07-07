"Хто підвищив свою ціну? Трубін. І все! До другої категорії входять ті, хто виглядав гідно: Яремчук і Забарний, про якого ніхто не скаже, що він не вартий 32 мільйони. На Євро він не допускав помилок. Шапаренко виглядав переконливіше за Судакова. А Сваток, для певних завдань, є чудовим кандидатом.

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Провал. Тут можна виділити два прізвища: Лунін і Довбик. Ці два гравці були зірками в Прімері та протягом всього євросезону. Однак на Євро вони не продемонстрували того яскравого виступу, на який ми сподівалися. Їхня характерна відмороженість, яка раніше допомагала в кар'єрі, на чемпіонаті Європи зіграла з ними злий жарт", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Україна стала першою командою в історії Євро, яка, набравши чотири очки, фінішувала на останньому, четвертому місці у своїй групі та не змогла пробитися до 1/8 фіналу континентального турніру.

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