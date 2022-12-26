"Пятенко дуже розумний. Він пройшов школу Костова, дуже хорошого фахівця. Було видно, що він перейняв цей цікавий та сучасний стиль.

Морозюк: Максимов міг би стати топом в Україні, але у нього є кілька мінусів

Але у мене з ним були непрості стосунки на певному етапі. Він був деспот. Неоднаково ставився до гравців, особливо молодих. Це жах, що він творив із ними. Але на якомусь етапі – у нього були три приходи у Металург – його трохи підрівняло, він змінився, переглянув своє ставлення", – сказав Морозюк у коментарі YouTube-каналу SportUA LIVE.

Нагадаємо, Микола захищав кольори донецького Металурга з 2010 по 2015 роки. Пятенко очолював команду з 2011 по 2012-й та з 2014 по 2015 роки, а у 2013-му був виконувачем обов'язків головного тренера.

Золоті 70-ті: Динамо, яке випередило... Динамо, найкращі у світі курці, Марадона отримує по зубах і ще 26 фото