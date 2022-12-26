"Жах, що цей деспот творив з молодими гравцями": Морозюк – про співпрацю з екс-тренером Металурга Д
Відомий півзахисник Микола Морозюк поділився думками про колишнього тренера донецького Металурга Володимира Пятенка.
"Пятенко дуже розумний. Він пройшов школу Костова, дуже хорошого фахівця. Було видно, що він перейняв цей цікавий та сучасний стиль.
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Але у мене з ним були непрості стосунки на певному етапі. Він був деспот. Неоднаково ставився до гравців, особливо молодих. Це жах, що він творив із ними. Але на якомусь етапі – у нього були три приходи у Металург – його трохи підрівняло, він змінився, переглянув своє ставлення", – сказав Морозюк у коментарі YouTube-каналу SportUA LIVE.
Нагадаємо, Микола захищав кольори донецького Металурга з 2010 по 2015 роки. Пятенко очолював команду з 2011 по 2012-й та з 2014 по 2015 роки, а у 2013-му був виконувачем обов'язків головного тренера.
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