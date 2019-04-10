"Це ж Ракицький!", – Федецький розповів, як військовий його переплутав із захисником Зеніта в зоні ООС

Захисник Карпат Артем Федецький розповів, як ставиться до трансферу Ярослава Ракицького в Зеніт та пригадав кумедну історії із зони проведення ООС.

"Ми приїхали до наших бійців. Їде військовий, побачив мене і каже: "О!" І стоїть. А потім: "Це ж Ракицький!" Я кажу: "Так, на сусідньому блок-посту стоїть, на "нулівці". Може, Федецький?" Він: "А, точно, Федецький".

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Перехід Ракицького в Зеніт? Це шок, реанімація. Зараз модно говорити "годувальник, сім'ю годувати". "Футбол поза політикою", "музика без кордонів".

На Євробачення претендували дві чудачки якісь, кажуть "Ми українки, від України їдемо". А там мама в Криму прокурор. Ви що, хворі? Називайте речі своїми іменами. Ось Ракицький і показав своє ставлення до України.

Мене про Ярослава досить багато питали. Чому він гімн не співає, чому тримається за печінку? Я намагався згладжувати кути. До останнього не хотілося вірити, що він не перейде в Зеніт. Шахтар провернув класну угоду, заробив гроші. Ну, а Ярик ... Думаю, він заробив на не одне покоління", – сказав Федецький в шоу ТРЕНДЕЦ.

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