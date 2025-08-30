– Було враження, що у команди щось змінилося порівняно з попереднім сезоном. Зникла якась лють, агресія, інстинкт хижака. Так, немає Очеретька, і Стецьков травмований. Як ви думаєте, з чим пов’язано, що менталітет змінився?

– А коли ви востаннє бачили, що команда, програючи вдесятьох 0:2, продовжувала намагатися грати першим номером і відігравалася? Коли ти граєш і тебе рахунок влаштовує – це одне. Коли команда програвала 0:2, граючи в меншості, та створювала набагато більше моментів… Згадайте гру. Важко це зробити. Лють і агресія нікуди не зникли. Коли ти Шахтарю забиваєш три голи, намагаючись грати на м’ячі – хто ще так робив? Я не згадаю. Я не згоден з тим, що ми втратили агресію. Нам дуже добре вдавалося у тому сезоні комплектувати команду. Ми вдало підсилювалися, а ці гравці, які приходили, були основними.

Футболісти, які прийшли влітку – Мірошніченко, Адамюк і воротар – ставали основними. У ході сезону до команди приєдналися Жан і Бруно, вони також стали основними. Взимку взяли Сича і Краснопіра – і вони одразу стали основними. Зараз нам не вдалося спрацювати комплексно так, щоб ми стали сильнішими. Щоб новачки витіснили тих, хто вже був у команді. Загалом я вважаю, що це все аналіз результату. Вилучення, два пропущені голи…

Це ж не суперник створив ці моменти. Ми пропустили голи, і все. Маємо розуміти, що якби я не ставився до Оболоні та цього стадіону, які б у мене не були спогади… Але знову ж таки, ми граємо на м’ячі. Ви бачили, скільки м’ячів ми губили через те, що він застрягає, бо немає поливу поля. Маємо розуміти, що прагнемо, щоб усі команди в Україні грали другим номером. Такий стан газону не дозволяє якісно діяти першим номером.

Коли Кудрівка награє комбінацію, передача назад і удар в один дотик за спину – м’яч не летить до воротаря, він зупиняється, і це перевага для нападника. Коли ти в позиційній обороні сідаєш і чекаєш контргри, відсоток браку підвищується через те, що м’яч застрягає. Інстинкт хижака… Можливо, так. Маючи у другому таймі багато потенційних моментів для голів, ми маємо бути агресивнішими та вигризати ці шанси. Тут я згоден на сто відсотків. Фабіано не добіг, Невес, Краснопір… Напевно, люди цього не бачили, але я чітко бачив гольові моменти. Два метри, метр… Цього наразі не вистачає. Знову ж таки, ми забиваємо голи, створюємо моменти, маємо характер – і це показник того, що атмосфера, мікроклімат і віра в те, що ми робимо, живе в наших серцях, – цитує Лупашка прес-служба Карпат.

Нагадаємо, що під час зустрічі Карпати програвали 0:2 через вилучення, але зуміли зробити камбек і вирвати нічию 2:2.

