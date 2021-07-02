"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на полі все, щоб добитися потрібного результату з Англією. Також хочу подякувати вболівальникам і партнерам по команді за підтримку після травми. Так, було прикро, але підтримка допомагає все це пережити.

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Чи спілкувався зі мною Даніельссон після того, як завдав мені травми? Так, після матчу він підійшов і перепросив. Чи прийняв його вибачення? Так. Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залікую травму, повернуся сильнішим і постараюся в майбутньому допомогти Динамо і збірній України", – поділився Бєсєдін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Артем вийшов на заміну у матчі зі Швецією (2:1) та вже за 10 хвилин покинув поле через травму коліна. Лікарі прогнозують, що Бєсєдіну знадобиться близько півроку на відновлення.

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