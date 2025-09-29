Місто, в яке завжди хочеться повертатися: Напевно, це моє рідне місто – Докучаєвськ. Воно з 2014 року під окупацією, сумую за домом. Туди завжди тягне, бо там усе своє, рідне, знайоме. Там минуло моє дитинство. Ще дуже імпонує Київ. Тут я почуваюся комфортно, подобається ритм міста. Для мене це вже, мабуть, другий дім.

Улюблений ритуал перед матчем або після нього: Прямо якогось ритуалу немає, але якщо помічаю, що щось "на фарт", то обов’язково повторюю це знову і знову.

Якби могли миттєво опанувати будь-яку іноземну мову – яку б обрали: Сто відсотків – англійська. Вважаю, що це саме та мова, знання якої дуже полегшує життя.

Перша значуща купівля у футболі (бутси, форма, техніка): Можу помилятися, але якщо не зраджує пам’ять, то це були саме бутси.

Найсмішніший момент у роздягальні чи під час виїзду з командою: У нас в команді чудова атмосфера, всі люблять пожартувати, посміятися, і тому такі ситуації – не рідкість. Не можу пригадати щось конкретне.

Тренерська фраза чи порада, яка врізалась у пам’ять назавжди: З перших кроків у професійному футболі тренери завжди наголошували на двох речах: не можна недооцінювати суперника і потрібно грати до останньої хвилини, незалежно від рахунку. Вважаю, що ці принципи залишаються актуальними й сьогодні, дотримуюся їх досі.

Перемога, після якої ви зрозуміли, що готові до більшого: Таке відчуття почало з’являтися після перших зіграних матчів у єврокубках.

Поразка, яка досі болить, але зробила вас сильнішим: Я переймаюся через будь-який негативний результат матчу, неважливо, чи то гра з грандами, чи ні. Не було таких поразок, які б не "боліли". Але дійсно, кожна з них робить мене сильнішим. Намагаюся довго не зациклюватися на негативі, роблю аналіз та рухаюся далі.

Матч, коли вперше відчули справжню підтримку трибун: Багато матчів у моїй кар’єрі, на жаль, відбувалися без уболівальників. У сезоні 2020/21, наприклад, це було через карантинні обмеження. Тому згадуються єврокубкові матчі із Зорею в Запоріжжі, тоді якраз потроху ці обмеження знімалися, і стадіон був заповнений настільки, наскільки це було дозволено. Приємна атмосфера була на Славутич Арені. Ще б виділив матчі проти Лівого Берега цього року, коли ми боролися за право виступати в УПЛ. Попри те, що ми грали не вдома, відчувалася ця підтримка, яка була нам необхідна.

Футболіст чи спортсмен поза футболом, із яким мрієте опинитися в одній команді: Напевно, Мессі.

Найважчий суперник, проти якого грали: Однозначно італійська Рома – це найтитулованіший суперник, проти якого мені доводилося грати. Вони в тому сезоні якраз і стали переможцями Ліги конференцій. Цінний досвід.

Гра, після якої з’явилося відчуття "Я на правильному шляху": Матч проти ЦСКА Софія. Ми тоді перемогли 1:0, билися до останньої секунди. Я виклався на 101% і, попри мінімальну перевагу, результатом і я, і команда були задоволені.

Атмосферний стадіон, який мрієте відчути на собі: Як і в багатьох футболістів, мабуть, – це Камп Ноу. Але, в першу чергу, дуже хотів би якнайшвидше у складі Металіста 1925 відчути атмосферу заповненого стадіону Металіст у мирному Харкові.

Якби не футбол, то ким би стали: Думаю, що кухарем. Подобається готувати.

Який талант чи навичку поза футболом хотіли б розвинути: Хотів би глибше розібратися у сфері криптовалют. Це зараз дуже перспективний напрям, і мені цікаво навчитися орієнтуватися та розумітися на цьому.

Цитата чи вислів, які стали для вас джерелом сили в складні моменти: Конкретної фрази чи цитати немає, але моя дружина завжди знаходить правильні слова. Тож її підтримка для мене і є тим самим джерелом сили в складні моменти, – сказав Снурніцин для YeSport.

Додамо, що до Металіста 1925 Ігор перейшов із Зорі, разом з якою ставав бронзовим призером УПЛ. Також Снурніцин є чемпіоном світу 2019 року у складі збірної України U-20 під керівництвом Олександра Петракова.

