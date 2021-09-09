"Перемагати весь матч, вести в рахунку і отримати в кінці гол – прикро, звичайно. Якщо брати по грі, могли і перемогти з великим рахунком. Так само могли і пропускати. Якщо брати за рахунком, думаю, закономірно.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Що сказав Петраков після матчу? Це залишиться у роздягальні.

Мені взагалі було дуже приємно, що я повернувся у збірну, в цю атмосферу. Знову побачив хлопців, яких довго не бачив. Тому лише позитивні емоції. Дуже радий, що тренерський штаб розраховував на мене на цьому зборі. Викликали мене, дали можливість зіграти.

Якщо чесно, мені здалося, що наших уболівальників було більше, ніж всіх інших присутніх на стадіоні. Була непогана підтримка і з боку чеської публіки, але наші вболівальники, звичайно, дуже їм дякую, що прийшли на стадіон і підтримали нашу команду", – сказав Бойко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у товариському матчі проти збірної Чехії українці втратили перемогу на останній доданій хвилині, пропустивши від Матея Видри.

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