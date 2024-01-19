"Тут зовсім інший масштаб, ніж у справах Евертона і Ноттінгем Форест. Не може бути жодних сумнівів у тому, що це закінчиться щонайменше пониженням Ман Сіті у класі – питання не стоятиме, якщо звинувачення будуть доведені. Йдеться про приховані справи упродовж 10 років.

АПЛ підозрює, що основні спонсорські угоди Сіті укладалися не на 50-60 мільйонів фунтів, а насправді на 8 мільйонів, все це було фікцією. Купа людей брехала, купа керівників з кількох компаній були причетні до цього, клуб також брехав безлічі інших сторін.

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Якщо це буде підтверджено, то все дуже серйозно. Ніхто не стане з цим сперечатися.

Але я думаю, що звинувачення з Сіті будуть зняті. Справа такого роду повинна мати певний рівень переконливих доказів, які, на мою думку, неможливо надати незалежній комісії.

Більше того, малоймовірно, що такі порушення мали місце протягом усього 10-річного періоду з особами з клубу та залучених компаній. Це здається вкрай малоймовірним і це стане відправною точкою для будь-якої незалежної комісії. Для будь-якого квазісуду чи трибуналу буде дуже складно припустити, що така кількість людей була нечесною і брехала у свідченнях", – заявив Борсон у ефірі TalkSport.

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