"Я співчуваю Поттеру, але це було неминучим. Не можна було міняти Тухеля на Поттера.

Челсі офіційно оголосив про відставку Поттера

Це з самого початку було безглуздим рішенням", – заявив Каррагер у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Поттер очолив "синіх" у вересні 2022 року, перейшовши з Брайтона за майже 25 млн євро – він замінив на тренерському містку Томаса Тухеля. За цей час він провів з лондонцями 31 поєдинок, в яких здобув лише 12 перемог (при 8 нічиїх та 11 поразках). Його контракт був розрахований до 30 червня 2027 року.

До слова, Поттер залишив Челсі на одинадцятій сходинці турнірної таблиці АПЛ з 38 очками.

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