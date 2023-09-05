Колишній наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал вважає, що чемпіонат світу в Катарі був сфальсифікований, щоб Ліонель Мессі нарешті міг виграти трофей. Він заявив, що на турнірі "був свідомий намір зробити Мессі чемпіоном світу".

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Вірджіл ван Дейк заявив, що не згоден з колишнім тренером. "Це його думка. Кожен може мати свою думку. У даному випадку я не поділяю цю думку", – цитує ван Дейка NOS. Також захисник Ліверпуля дав зрозуміти, що інші гравці команди також не згодні з ван Галом.

Резервний воротар збірної Нідерландів Марк Флеккен публічно підтримав ван Дейка. "Колишній тренер має право висловлювати свою думку, якою б вона не була. Особисто я не побачив того, про що він говорить", – зазначив воротар Брентфорда.

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