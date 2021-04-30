"Шкода, що у футбол не можна грати до кінця життя. До 80 або 100 років. Коли я в 27 років отримав першу серйозну травму, то не знав, скільки ще зможу грати. Лікарі кажуть, що у мене коліно, як у 80-річного чоловіка. Думають, що я багато танцював на дискотеках, але я просто жорстко грав у футбол.

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В одній книзі писали, що найбільші психологічні стреси спортсмени відчувають після завершення кар'єри, тому що вони не можуть себе знайти. З власного досвіду знаю, що потрібно трохи опуститися на землю. Зрозуміти, що ти вже не відомий футболіст. Твої досягнення – це добре, але треба починати нове життя. Можливо, в якості тренера. Але тоді ти починаєш з нуля. Якщо ти починаєш займатися архітектурою, то теж з нуля. Ти взагалі ніхто. Як в 17-18 років, коли ти теж був ніким.

Однак в Динамо тобі можуть дати шанс стати тренером швидше, ніж комусь, хто кращий за тебе в 2-3 рази. Це як Кличко став мером. Це велика честь, він багато чого досяг у спорті і отримав шанс. Швидше, ніж якби хтось мучився заради цього 20 років. Але шансом теж потрібно вміти скористатися", – сказав Гавранчіч в інтерв'ю ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, Горан виступав за Динамо з 2001 по 2008 роки і здобув з киянами 4 чемпіонства, 4 Кубки України та 3 Суперкубки країни.

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