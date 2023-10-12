"У Чемпіоншипі високий рівень, дуже хороший чемпіонат, високий темп і дуже добре футболісти працюють з м’ячем, всі хлопці дуже технічні. Це великий досвід для мене. Я дуже радий, що потрапив у таку команду, де можу грати та розвиватися.

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Тут вищий темп, ніж в УПЛ, набагато. Кожна команда може кожну команду обіграти. Майже всі клуби рівні, тільки Лестер виділяється більш-менш. Ігри дуже важкі, немає прохідних матчів.

Скажу так – це як інша планета. Мені важко, бо я не знаю мови. Це головна проблема. Спілкування дуже важливе для футболістів. Важко, але нічого, я звикаю помаленьку. Зараз сім’я переїде і вже буде легше. Мені потрібен час, я розумію, що я нікуди не поспішаю, стараюся слухати тренера, виконувати те, що він хоче, і просто звикаю", – сказав Русин в ефірі Взбірна.

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