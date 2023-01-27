"Чи може ця гра вплинути на боротьбу за титул в АПЛ? Це зовсім інший турнір – Кубок Англії. Це – як фінал. І, звичайно, це більше, ніж просто гра з Арсеналом – йдеться про те, щоб проявити себе, зрозуміти, який наш рівень?

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Якщо команда набирає 50 очок за коло, це означає, що вони були найкращими та залишаються ними. Отже, ми повинні показати собі, наскільки ми далекі від них чи близькі. Найкращий спосіб зрозуміти це – показати свій найкращий рівень. А якщо ні, то з такою командою зараз буде складно", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

До слова, матч 1/16 Кубка Англії Манчестер Сіті – Арсенал відбудеться сьогодні, 27 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Це буде перша зустріч команд за понад рік, адже у нинішньому сезоні вони поки не грали між собою.

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