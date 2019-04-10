"Це я приносив перемоги Барселоні, а не Мессі", – Ето'О розповів, що сказав Гвардіолі

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О пригадав свою розмову з Хосепом Гвардіолою 10 років тому.

"Гвардіола все життя провів в Барселоні, але в період, коли я був у клубі, він не розумів команду, не жив життям колективу.

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Я сказав Гвардіолі: "Ти повинен вибачитися, тому що я приношу перемоги Барселоні, а не Ліонель Мессі".

На той момент ситуація була саме така. Час Мессі прийде пізніше. Запитайте Хаві, Іньєсту і всіх інших – тоді це була моя епоха.

Я приносив перемоги Барселоні, і Гвардіола повинен був вибачитися", – сказав Ето'О beIN Sports.

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