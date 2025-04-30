"Я приїхав сюди не просто для того, щоб зробити фотографії. Я б хотів, щоб усе було по-іншому. Я приїхав із певною метою, я прислухався до свого серця, коли підписував контракт. Тепер я хочу, щоб ви мені відповіли: чому я не зіграв два матчі поспіль у цій футболці? Ви можете потім говорити пресі все, що хочете: "Дуглас не у формі". Це я не у формі? Я пройшов усю передсезонку і зіграв у кожному контрольному матчі. Я провів один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі, був одним із найкращих опорних півзахисників у Прем'єр-лізі.

Ювентус офіційно продовжив контракт із форвардом, який є "баластом" – зарплата зменшилась вдвічі

Травми стримували мене. Це правда. Але як довго я залишався на лавці запасних, поки був у формі? Дуже довго. Ці травми були ненормальними. Я ніколи не був схильний до травм, але є багато причин, які могли викликати їх, я вважаю за краще не коментувати їх. Я продовжу віддавати всі сили цьому клубу, навіть якщо іноді це буде важко. Це нелегко, але ви можете на мене розраховувати", – заявив нещодавно Луїс.

Як інформує Gazzetta dello Sport, ця реакція не сподобалася босам Ювентуса. Вони розглядають можливість оштрафувати бразильця.

Повідомляється, що Луїс розлучився зі своєю дівчиною Алішею Леманн, яка також виступає за жіночу команду Ювентуса. Згідно з джерелом, вона щаслива в Турині, а Дуглас – ні.

Наполі завдяки Мактомінаю пішов у відрив на вершині Серії А, Ретегі побив рекорд Індзагі, Коваленко програв "фіалкам"