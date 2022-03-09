"Виїжджаючи з України, я побачив багато важких сцен на узбіччі, які повернули мене в 1990 рік, додому в Хорватію. Діти залишають свої домівки, багато сімей з речами, упакованими в сумки. Важкі моменти. Але треба вірити, що все буде добре. Іншого рішення у нас немає.

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Війна хотіла забрати в мене дім в 1990 році, вона забрала його в мене в 2014 році, тепер вона знову хоче забрати мій дім, наш дім. Я думаю, що це вже занадто. Я покинув Донецьк за три дні до того, як у 2014 році почали бомбити аеропорт. Окупанти вже зайшли в місто, але я не очікував, що щось станеться. Донецьк є мирним місцем, яке завжди приймало іноземців, як і Україна загалом. Українці добрі люди. Вони ніколи ні на кого не нападали. Вони нічого з цього не заслуговують. Але, очевидно, одна людина має іншу думку, і ми зробимо все можливе, щоб її змінити", – розповів Срна у інтерв’ю The Guardian.

Нагадаємо, Даріо активно допомагав легіонерам Шахтаря та Динамо евакуюватися з України. Окрім того, він намагається вивезти до Хорватії якнайбільше молодих футболістів з Академії Шахтаря і не лише.

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