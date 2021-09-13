"Це вже не вперше таке у Ворскли": Максимов розкритикував підопічних за втрачену перемогу над Десною
Головний тренер полтавців Юрій Максимов прокоментував нічию у матчі 7-го туру УПЛ з Десною (2:2).
"Якщо ми не виграли – значить не впоралися з поставленим завданням. Іншого завдання немає – виходити і вигравати. Володіючи перевагою в рахунку 2:0 – команда здалася.
Ворскла – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Треба доводити до перемоги, граючи вдома 2:0. З початку чемпіонату такі моменти, всюди виграємо, а потім граємо у нічию. Це вже не вперше, коли ми ведучи в рахунку граємо 2:2. Десь майстерності не вистачає. Робимо помилки ті, які не повинні робити", – сказав Максимов на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, перемагаючи по ходу зустрічі Десну 2:0 Ворскла примудрилась ще до перерви двічі пропустити і звела матч до нічиєї.