"Якщо ми не виграли – значить не впоралися з поставленим завданням. Іншого завдання немає – виходити і вигравати. Володіючи перевагою в рахунку 2:0 – команда здалася.

Ворскла – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Треба доводити до перемоги, граючи вдома 2:0. З початку чемпіонату такі моменти, всюди виграємо, а потім граємо у нічию. Це вже не вперше, коли ми ведучи в рахунку граємо 2:2. Десь майстерності не вистачає. Робимо помилки ті, які не повинні робити", – сказав Максимов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перемагаючи по ходу зустрічі Десну 2:0 Ворскла примудрилась ще до перерви двічі пропустити і звела матч до нічиєї.

Ворскла у прекрасному матчі розписала бойову нічию з Десною