"Це вже не той Шахтар, який був 10 років тому", – Вукоєвіч поділився думками щодо майбутнього Шахтаря у Лізі чемпіонів

Скаут київського Динамо і тренер збірної Хорватії U-20 Огнєн Вукоєвіч висловився відносно поєдинку третього кола Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та загребським Динамо.

"По-перше, це не той Шахтар, який був 10 років тому. І те, що команда грає домашні матчі у Харкові – мінус для клубу. Атмосфера не така запальна, як була у Донецьку.

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Упевнений, що правий і центральні захисники Шахтаря не відповідають рівню решти команди. Захист значно гірший за напад. Переконаний, що Ольмо, Оршіч і Петкович зможуть створити багато проблем. Якщо Динамо (Загреб – прим.) буде сміливо атакувати, то зможе забити у Харкові. А у захисті потрібно постаратись зупинити бразильців, закрити їх. І тоді Динамо буде близьке до позитивного результату. Вірю у загребську команду.

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Шахтарю може допомогти фактор Даріо Срни. Він – помічник тренера, добре знає Динамо. Він буде у найдрібніших деталях вивчати склад суперника. Шахтар, безумовно, дуже добре підготується до цих матчів. Загалом, буде цікаво, і я очікую, що матч у Харкові дасть деякі відповіді. Шанси однакові, дрібниці все вирішать.

Ми всі знаємо, хто такий Коноплянка. Він, напевно, стане підсиленням команди. Але питання в тому, коли. Він довгий час не грав, і важко сказати, коли він буде у хорошій формі. Але те, що він може стати важливим гравцем для команди, це точно", – сказав Вукоєвіч в інтерв'ю Sportske Novosti.

Нагадаємо, у матчі третього туру Ліги чемпіонів Шахтар у Харкові прийматиме Динамо Загреб. Матч відбудеться 22 жовтня о 19:55.

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