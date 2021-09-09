Захисник "синьо-жовтих" Сергій Кривцов пояснив свою заміну на початку другого тайму товариського матчу з чехами (1:1).

"Є чорна смуга, граємо одні нічиї. У кожному матчі пропускаємо. На жаль, не можемо реалізувати моменти. У нас з чехами були хороші моменти. Потрібно зробити великий аналіз і щось змінити. Тому що вже не смішно ні хлопцям, ні тренерському штабу. Ми наймирніша команда – одні нічиї.

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Щодо своєї заміни... Відчув невеликий біль у литковому м'язі. Вирішив не ризикувати. Зроблю обстеження – скажуть точно.

Яка атмосфера в роздягальні? Ніхто щасливішим не став. Тим більше знову на останніх секундах, як і з Казахстаном, втратили перемогу. Добре, що це товариський матч, жодної ролі в турнірній таблиці не грає. Але все одно було завдання виграти матч і з хорошим настроєм готуватися до Фінляндії.

Щодо рішення тренерського штабу у матчі з рівним суперником грати другим номером... Багато було молодих гравців, які дебютували. Були ті, хто не отримують багато ігрової практики у збірній. Думаю, за такої гри з таким суперником – це логічне рішення. Ми хотіли контролювати м'яч, виходити з оборони, але суперники не давали нам робити це. Чехія – сильний суперник, вони нас добре пресингували.

Дебютанти, вважаю, відмінно зіграли. Плюс Корнієнкові вдалося забити гол. Думаю, вони можуть бути задоволені своєю грою", – цитує Кривцова Isport.

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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