"Фактор зимової паузи в сезоні для українських клубів, безумовно, треба враховувати. Це завжди було мінусом для нашого футболу. В такому разі нам доводиться сподіватися на хороший жереб, і бажати собі в суперники клуби з північних чи східних країн Європи.

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Але в протистоянні АЕКом я все-таки ставлю на дніпрян у співвідношенні 60 на 40. Так, цьому супернику команда Кучера вже програвала – влітку минулого року. Однак, зараз це вже інший СК Дніпро-1. Тоді ми побачили розгублену команду, яка, по суті, ще не була сформована і згуртована. Тепер все інакше. І представники АЕКа це розуміють. Головне – обійтися без грубих помилок, як влітку, і не подарувати супернику перемогу", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, перший поєдинок плей-оф Ліги конференцій АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 відбудеться вже 16 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

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