"Скучили один за одним після такої тривалої паузи. Вже готові працювати на повну. Потроху втягуємось. Було трошки бігової роботи, воротарі працювали з тренером воротарів. У нас теж була дуже хороша робота. У кожного тренера свій підхід. Я вже 20 років у футболі, і мені цікаво з кожним тренером працювати.

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Ми всі – професіонали. У нас був план. Ми трохи відпочили, 2-3 тижні, а потім почали виконувати завдання тренерів. Тренерський штаб оголосив нам план на ці збори. На теоретичному занятті був представлений перший збір, представили суперників. Ми вже пів року працюємо з Містером – немає жодних проблем. Я вірю в наших молодих гравців. Це вже інший Шахтар. Ніхто не очікував від нас такої гри. Але я знаю амбіції клубу.

Шахтар зміг здивувати весь світ восени. Я впевнений, що ми могли зіграти ще краще, але нам трохи наприкінці першої частини сезону не вистачило емоцій та настрою. Клуб має амбіції, щоб досягти ще більшого успіху навесні", – сказав Пятов в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, напередодні Шахтар вийшов з відпустки і розпочав підготовку до другої частини сезону.

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