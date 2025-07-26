"Я розпочну от з чого: вже видно, що Шахтар дуже сильно змінився з приходом Арди Турана. Це вже геть не та команда, що була за Маріно Пушіча. Малюнок гри змінився кардинально! Відчутно руку, скажімо так, іншого фахівця. От цей його турецький запал, емоції, як на мене, передалися команді. У Турана невеликий досвід тренерської роботи, але він вже показав, що за трохи більше, як місяць, можна багато чого в команді змінити. І це при тому, що майже всі ті ж гравці у складі, плюс дехто повернувся з оренд.

Шахтар отримав нового українського лідера, турки кричать про дикий сором: хто поліз битися, аномальний гол нагадав Барсу

Гра Шахтаря, якщо чесно, мене приємно здивувала. Впевнено, от саме впевнено перемогли доволі сильного суперника і для мене це було доволі неочікувано. Подивимося, що буде далі. Наскільки вистачить от цього запалу у хлопців, але тут вже залежить все виключно від них.

Мені сподобалася гра Аліссона. Відіграв впевнено, І забив, і віддав. Кевін, те саме, один плюс один, молодчина. Дуже пристойна гра у його виконанні, особливо його гол, на виконання поклав. А ще хотів би відзначити Артема Бондаренка, який добре у гру увійшов (замінив Аліссона на 76 хвилині – прим.). Олег Очеретько був мотором команди.

Загалом, то ніхто не випадав з гри. Зіграли дуже цілісно, командно. Претензій у Турана до гравців не має бути, хоча були певні помилки, втрати м’яча… Але все це розбереться на теорії згодом, у футболі, то абсолютно нормальне явище", – поділився Федецький в інтерв'ю Українському футболу.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді