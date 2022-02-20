"Ілля на мене справив враження після першого тренування. Ми його давно хотіли подивитись. Момент прийшов, коли його викликали. Перше тренування, ті вимоги, які хочемо, він просто виконував те, що чув на теорії.

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У нас була наступного дня гра з Олімпіком, я говорю помічникам: "Я його бачу у стартовому складі на завтрашню гру, бо реально це вундеркінд якийсь", – поділився Ротань у інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Забарний вже встиг не тільки дебютувати, але й стати основним захисником збірної України на Євро-2020. У поточному сезоні Ілля зіграв 23 матчі за Динамо, у яких відзначився асистом.

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