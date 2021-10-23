"Ми зіграли добре. Команда діяла гостро і доклала багато зусиль. Ми пресингували високо і вибороли багато м'ячів, грали у високому ритмі і створювали багато моментів. Щоб забити сім голів, потрібні моменти і трохи удачі. Це всього лише одна гра, наступна відбудеться ввечері у вівторок в Кубку ліги. Футболісти заслуговують усіляких похвал, але це всього лише одна гра.

Челсі – Норвіч – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Основна увага приділялася тому, щоб ми зберігали ту ж інтенсивність і створювали моменти. Це було потрібно від гравців. Я щасливий, тому що інтенсивність і ритм були на рівні. Мені дуже шкода тренера Норвіча Фарке через те, що Челсі не зупинився. Але ми і не хотіли зупинятися. У перерві сказали, що хочемо продовжити. Сьогодні Фарке почувається жахливо – сподіваюся, він поверне команду в потрібне русло. Даніель цього заслуговує, він хороша людина", – наводить слова Тухеля BBC.

Додамо, що Челсі познущався з Норвіча, відвантаживши у ворота "канарок" 7 голів. Героєм зустрічі став Мейсон Маунт, який записав до свого активу хет-трик.

Челсі розтрощив Норвіч і закріпив лідерство в АПЛ – Маунт оформив хет-трик, усі 7 голів забили англійці