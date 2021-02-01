Євген Селезньов не надто охоче поділився подробицями свого відрахування з Колоса за нібито суворе порушення режиму.

"Зараз все добре, я вдома з родиною. Все, що пишуть, це все маячня. Я стільки прочитав про себе, що я п'яним на матч виходив. Все це відбувається, а у мене дитина, мати, дружина. Мені більше їх шкода, ніж себе", – сказав Селезньов у програмі Циганик Live.

Селезньова відрахували з Колоса через появу на спаринг у стані алкогольного сп'яніння, – ЗМІ

Окремі ЗМІ заявляють, що 35-річний форвард прибув на контрольний матч проти брестського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Це і стало причиною відрахування з команди.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

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