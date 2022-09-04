"Це все х*рня!": Сабо знайшов причини відсутності трансферу Циганкова
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо не розуміє ажіотажу навколо Віктора Циганкова.
"Журналісти звели Циганкова в такий ранг, нібито його має купити Манчестер Сіті.
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Він був хорошим футболістом, який зростав, але за останній рік у нього дуже багато травм. Він не грає і навіть не може підготувати себе фізично.
Європейським клубам навіщо Циганкова купувати, щоб лікувати чи тримати на лавці? Багато хто пише, що всі за ним ганяються. Це все х*рня!" – сказав Сабо у коментарі FanDay.
Нагадаємо, ЗМІ приписували інтерес до Циганкова з боку Севільї, Вільяреала, ПСВ та Аякса. Натомість президент Динамо Ігор Суркіс зазначив, що отримував лише принизливу для клубу пропозицію від Жирони.
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