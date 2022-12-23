Головний тренер команди Гірник-Спорт Ігор Жабченко заявив, що його підопічні продовжать виступи у другому за силою дивізіоні.

"Це все неправда, все роздули. Ніхто гравців не викликав у місто, це якась маячня.

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Напишіть, що це все фігня", – сказав Жабченко у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб може припинити існування, а гравців нібито запросили приїхати у Горішні Плавні, аби розірвати контракти.

До слова, перше коло Гірник-Спорт завершив на останній сходинці турнірної таблиці і потрапив у групу, яка боротиметься за виживання.

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