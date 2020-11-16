"Матч Швейцарія – Україна важливий для обох команд. Він важливий, як стратегічно так і для перспективи. Українські футболісти повинні віддатися повністю. А що стосується тренерського штабу, то, я думаю, він докладе всіх зусиль для того, щоб команда запрацювала з першої секунди.

Швейцарія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Яким буде склад? Склад варіюється протягом довгого періоду. І яким він буде, не знаю, хто зможе сказати. Перед матчами тести на коронавірус показують різні результати. Це вже в чимось схоже на казино. Може буде так, а може по-іншому.

Збірна Швейцарії – сильна команда, яка грає з першої секунди. Мені здається, в цьому протистоянні потрібно бути фізично сильними. Швейцарія буде атакувати з перших хвилин, позаяк їм нічого втрачати. Відповідно нашим потрібно бути готовими до цього. Потрібно не помилятися в обороні і спробувати реалізувати свої моменти в атаці", – цитує Ващука Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй. Для досягнення цілі підопічних Шевченка може влаштувати і нічия.

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