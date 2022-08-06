"Це справді хороша перемога. Зробити таке непросто, адже тут сильна атмосфера і суперник. Вони створили так багато проблем, чогось схожого ми зазнали минулого сезону. Але приїхати і виграти таким чином – це заслуга хлопців. Я справді щасливий.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2

Розчаровує те, що ми не забили більше голів, тому що ми мали так багато можливостей. Ми виглядали реальною загрозою, але не можемо розраховувати атакувати тут протягом 95 хвилин. Цього не буде. Потім у нас бувають моменти, коли ми повинні захистити себе, окопатися і бути відповідальними за свою роботу, особливо коли ми глибоко захищаємось. Цього разу зробили це фантастично добре, тому я дуже радий, що зіграв на нуль і переміг.

Новачки? Для Саліба приїхати сюди і в першому ж матчі АПЛ зіграти на виїзді проти такої фізично сильної команди – велике випробування. Але рішення цього хлопця у кожній ситуації заслуговують на велику похвалу. Я поплескав його по спині, тому що він був чудовий. Алекс і Габі мають досвід, вони грали в АПЛ багато разів, але це все ж нова команда для них. Як вони вже адаптувалися – це вражає", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті