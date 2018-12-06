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"Це вперше в моїй кар'єрі", – Грімм здивований фактом відсутності кворуму на засіданні клубів УПЛ

20:31 488 Читать на русском
"Це вперше в моїй кар'єрі", – Грімм здивований фактом відсутності кворуму на засіданні клубів УПЛ
Томас Грімм / Фото з соцмереж

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував зрив загальних зборів клубів чемпіонату України.

"Чесно кажучи, я не розумів усього, що говорили російською і українською мовами. Можливо, представники клубів дійсно висловлювали невдоволення моєю роботою.

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Клуби мають право на свободу вираження поглядів. Якщо вони вважають, що я вже не повинен бути президентом, вони можуть внести це питання на розгляд наступних зборів. Я розчарований, що сьогодні клуби не приїхали. Не розумію, чому це сталося. Це перший випадок в моїй кар'єрі, коли зустріч не відбулася через відсутність кворуму.

Ми переносимо збори на 20-е грудня. На порядку денному – ті ж питання: вхід від 12 до 16 клубів і проблеми договірних матчів", – цитує швейцарця телеканал "Футбол".

Зазначимо, що сьогодні мали відбутись загальні збори клубів УПЛ, однак засідання не відбулось через відсутність більшості клубів. Планувалось, що на зустрічі клуби повинні були обговорити збільшення кількості команд в чемпіонаті.

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УПЛ Томас Грімм
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