"Це властиво нашому стилю гри": форвард Пакша розкрив причини поразки своєї команди Поліссю
Форвард Пакша Барна Тот заявив, що його команда планувала грати з Поліссям у відкритий футбол. Зрештою, українська команда перемогла 3:0.
"Треба визнати, що суперник у сьогоднішньому матчі показав себе явно кращою командою. Я вважаю, що Житомир вийшов на поле проти нас більш тактично підготовленим.
Ми ризикували, ми йшли на відкриту гру – у нас було кілька можливостей, але вони краще скористалися своїми шансами і, на жаль, отримали величезну перевагу. Ми не змогли вивести м'яч вперед, вони добре впоралися з підбором. Вся команда ризикує, допускаючи помилки в обороні – на жаль, це властиво нашому стилю гри", – цитує Тота офіційний сайт Пакша.
