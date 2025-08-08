"Треба визнати, що суперник у сьогоднішньому матчі показав себе явно кращою командою. Я вважаю, що Житомир вийшов на поле проти нас більш тактично підготовленим.

"Полісся заслужило перемогу, різниця в рахунку заслужена": тренер Пакша розхвалив житомирську команду

Ми ризикували, ми йшли на відкриту гру – у нас було кілька можливостей, але вони краще скористалися своїми шансами і, на жаль, отримали величезну перевагу. Ми не змогли вивести м'яч вперед, вони добре впоралися з підбором. Вся команда ризикує, допускаючи помилки в обороні – на жаль, це властиво нашому стилю гри", – цитує Тота офіційний сайт Пакша.

