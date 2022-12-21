Нагадаємо, у фіналі катарського чемпіонату світу Аргентина ще до перерви змогла забити у ворота Уго Льоріса два "сухих" м'ячі. Проте Франція завдяки дублю Мбаппе відігралася і перевела гру в овертайм. Там команди обмінялися голами Мессі та Мбаппе. Доля титулу вирішилася у серії пенальті, в якій більш влучними були аргентинці.

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На камбек в основний час Францію надихнули промови головного тренера та лідерів команди під час перерви. "Хлопці, це не ми! Це не те мислення, з яким ми боролися один за одного. Ми втратили два-три м'ячі, почали опускати голови. Що це? Це неправильний менталітет. Насамперед – ми бійці. Ми боремося один за одного. Чорт забирай, хлопці. У нас є чудова нагода, не починайте грати кожен сам за себе. Тут – команда. Це війна, хлопці. Нам потрібні усі!" – сказав Варан.

"Хлопці, я вам без образи скажу. Ви бачите різницю? Вона полягає в тому, що вони грають у цьому довбаному фіналі, а ми – ні!" – цитує Дешама RMC Sport. Зазначається, що після своєї промови наставник французів сильно грюкнув кулаком по столі, ледь не травмувавши руку.

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"Я був дуже незадоволений у перерві. Крім того, я забив палець. У нас є ця якість – сила характеру. Мені це подобається. Не можна відпускати, все відбувається дуже швидко. Потрібно вірити до кінця", – прокоментував епізод фахівець.