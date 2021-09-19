"Це війна", – Матерацці пригадав брутальні фоли проти Шевченка
15:11 - Читать на русском
Колишній захисник Інтера Марко Матерацці розповів про суперництво з Андрієм Шевченком в Серії А на початку нульових.
"Я пам'ятаю ті брудні фоли проти Шевченка. На полі не буває друзів. Перемогу треба вирвати за будь-яку ціну. Шевченко – великий футболіст і тренер, але тоді для мене він був ворогом.
Це війна, розумієш. І мене не хвилювало, як ми її виграємо. Так, я використовував жорсткі прийоми і міг завдати йому травми, але я ні про що не жалкую.
Коли Шевченко виходив на матч зі сталевими пластинами в щелепі, я сказав йому в підтрибунці, що з ним трапиться щось погане. А він розсміявся мені в обличчя. Він такий же боєць, як і я", – сказав Матерацці.
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