"Я пам'ятаю ті брудні фоли проти Шевченка. На полі не буває друзів. Перемогу треба вирвати за будь-яку ціну. Шевченко – великий футболіст і тренер, але тоді для мене він був ворогом.

Це війна, розумієш. І мене не хвилювало, як ми її виграємо. Так, я використовував жорсткі прийоми і міг завдати йому травми, але я ні про що не жалкую.

Коли Шевченко виходив на матч зі сталевими пластинами в щелепі, я сказав йому в підтрибунці, що з ним трапиться щось погане. А він розсміявся мені в обличчя. Він такий же боєць, як і я", – сказав Матерацці.

"Мілан" золотої епохи Шевченка. Де вони зараз