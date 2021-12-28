"Шевченко – великий футболіст і хороший тренер. У нього дуже хороша команда, хороші тренери. Мені подобається, як виступає команда під керівництвом Шевченка.

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Ні, у нас конфлікту не було. Це вибір головного тренера. Значить, я не підходжу збірній. Грати за збірну – мрія кожного футболіста. Незалежно від того, скільки тобі років, як ти себе почуваєш. Це мрія. Я дивився на Шевченка, інших футболістів збірної – це була моя мрія, і я її досягнув. Я грав у збірній, нехай і відносно небагато часу. Це бонус. Ти входиш в певну кількість топів у своїй країні", – сказав Селезньов у інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, свій останній матч за збірну України нападник зіграв 9 вересня 2018 року. Тоді "синьо-жовті" в Лізі націй перемогли Чехію, а Селезньов відіграв усього 5 хвилин.

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