"Це вибір головного тренера – значить, я не підходжу збірній": Селезньов заперечив конфлікт з Шевченком
Нападник Колоса Євген Селезньов не шукає посторонніх причин своєї відсутності у збірній України.
"Шевченко – великий футболіст і хороший тренер. У нього дуже хороша команда, хороші тренери. Мені подобається, як виступає команда під керівництвом Шевченка.
Леоненко: Селезньов і Мілевський? Обоє слабкі
Ні, у нас конфлікту не було. Це вибір головного тренера. Значить, я не підходжу збірній. Грати за збірну – мрія кожного футболіста. Незалежно від того, скільки тобі років, як ти себе почуваєш. Це мрія. Я дивився на Шевченка, інших футболістів збірної – це була моя мрія, і я її досягнув. Я грав у збірній, нехай і відносно небагато часу. Це бонус. Ти входиш в певну кількість топів у своїй країні", – сказав Селезньов у інтерв'ю Футбольному формату.
Нагадаємо, свій останній матч за збірну України нападник зіграв 9 вересня 2018 року. Тоді "синьо-жовті" в Лізі націй перемогли Чехію, а Селезньов відіграв усього 5 хвилин.
"Перемоги над Іспанією і Швейцарією не були випадковими": Шевченко – про ЧС-2022, Лігу націй і унікальність Марадони