"Ми знали, що перемога буде складною, бо Італія в чудовій формі. Гадаю, перше місце заслужене, тому що ми зробили кілька дуже хороших речей. Я сказав би, що ми винесли дуже цінний урок з першої зустрічі, щоб не повторювати тих же помилок знову. Моя команда молода і малодосвідчена, але має якість, і ми довели це сьогодні ввечері.

Фантастичний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Італія – Франція – 1:3

Для перемоги потрібно було всього потроху. Думаю, що використання трьох нападників відіграло вирішальну роль, допомагаючи добре захищатися та створюючи проблеми для Італії. Технічно моя команда показала чудову гру, і я ухвалював рішення щодо стандартних комбінацій, вивчаючи оборонні позиції Італії. Це теж окупилося.

Звичайно, Італія теж довела, що має багато якості. Франції були потрібні ці шість ігор, щоб отримати трохи кисню, дати молодим гравцям час вирости і показати, на що вони здатні. Тому ця перемога – великий момент для моїх гравців.

Ніхто не може змусити мене втратити спокій чи зосередженість. Це правда, що ми не перемогли Ізраїль, який сам щойно обіграв Бельгію. Я працюю тренером Франції вже 12 років і розумію неминуче, що люди втомилися бачити мене! Мені доводиться блокувати все, що приходить ззовні, і концентруватися лише на гравцях у роздягальні", – цитує Дешама Football Italia.

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