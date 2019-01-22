"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка

Бельгія — 14:22 672
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Гент запропонував за Безуса 1 млн євро – хавбек хоче приєднатися до Пластуна та Яремчука
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"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів УкраїниІнтерв’ю — 14:00 3669
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Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту ЛунінаІспанія — 12:22 1510
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Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукаютьАнглія — 11:58 8258
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"Після голу Шевченка показав росіянам, що таке "хохли" і з чим їх їдять". Яким футболістом був Юрій ВернидубІнтерв’ю — 11:17 22483
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