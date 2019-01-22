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"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка

15:16 1113 Читать на русском
"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка
Луго презентував Лебеденка

Іспанський Луго представив Ореста Лебеденка у статусі нового гравця команди.

"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія. Коли я був маленькою дитиною, то мріяв виступати в Іспанії, де грають у найкращий футбол у світі.

Лебеденко підписав контракт з Луго

Кравець сказав мені, що не потрібно вагатися. Мені також сподобався стиль гри команди в усіх матчах, які я бачив.

Я не люблю говорити про себе як про гравця, я вважаю за краще робити це на полі. Також я хочу якомога швидше адаптуватися і розпочати виступи за свою нову команду", – цитує Лебеденка офіційний сайт Луго.

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Теги
Трансфери Іспанія Луго Луго Сегунда Українці за кордоном Головне Орест Лебеденко Орест Лебеденко
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