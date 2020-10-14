Ігнасіо Аспаррен зробив короткий аналіз матчу 4-го туру Ліги націй спеціально для Футбол 24. Ми вирішили виділити шість основних тез іспанського колеги:

– Попри кепський результат – виступ збірної Іспанії складно назвати провалом.

Шевченко вийшов на друге місце за кількістю матчів на чолі збірної України – попереду лише Блохін

– Ми перебуваємо на початку шляху, викликаються нові футболісти. Сказав би, що "Ла Роха" адаптовується сама до себе.

– Команда продовжує шукати оптимальний склад, стартова "одинадцятка" постійно змінюється. У середній лінії не було трьох ключових гравців (Бускетс, Тьяго і Фабіан).

– Врешті-решт потрібно говорити про величезну заслугу України, яка зуміла нівелювати найбільші чесноти Іспанії.

– Ви гарно читали гру, скористались найменшою можливістю. Мені сподобалась структура Шевченка, організація гри в обороні. Бущан виглядав чудово.

– Пенальті? Не вважаю, що там був очевидний фол. Той епізод викликає сумніви. Зрештою арбітр перебував поруч.

Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

Розмовляв Володимир Лесько

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