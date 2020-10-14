"Це величезна заслуга України": іспанський журналіст похвалив Шевченка та не поспішає ховати збірну Іспанії
Авторитетний іспанський журналіст та редактор спортивного відділу "La Nueva España" Ігнасіо Аспаррен проаналізував поєдинок Україна – Іспанія.
Ігнасіо Аспаррен зробив короткий аналіз матчу 4-го туру Ліги націй спеціально для Футбол 24. Ми вирішили виділити шість основних тез іспанського колеги:
– Попри кепський результат – виступ збірної Іспанії складно назвати провалом.
Шевченко вийшов на друге місце за кількістю матчів на чолі збірної України – попереду лише Блохін
– Ми перебуваємо на початку шляху, викликаються нові футболісти. Сказав би, що "Ла Роха" адаптовується сама до себе.
– Команда продовжує шукати оптимальний склад, стартова "одинадцятка" постійно змінюється. У середній лінії не було трьох ключових гравців (Бускетс, Тьяго і Фабіан).
– Врешті-решт потрібно говорити про величезну заслугу України, яка зуміла нівелювати найбільші чесноти Іспанії.
– Ви гарно читали гру, скористались найменшою можливістю. Мені сподобалась структура Шевченка, організація гри в обороні. Бущан виглядав чудово.
– Пенальті? Не вважаю, що там був очевидний фол. Той епізод викликає сумніви. Зрештою арбітр перебував поруч.
Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).
Розмовляв Володимир Лесько
"Він довів, що не є манекеном": іспанські ЗМІ хвалять динамівця, якого усі недооцінювали, і визнають скандальну крадіжку