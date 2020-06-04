"Це вбивство футболістів": Кобін пояснив, чому Минай готовий грати проти Динамо в Кубку, а продовжити Першу лігу – ні

Головний тренер Миная Василь Кобін аргументував неоднозначну позицію клубу щодо продовження виступів в Кубку та чемпіонаті.

"Кубок – це лише один матч. Або два. Зрозумійте, що півфінал Кубка – для нашого молодого клубу велике досягнення і унікальна можливість. Другого такого шансу можна ще довго чекати. По-друге, цей турнір проводить УАФ, а не ПФЛ. І у них більш чіткі правила та вимоги, вони досить суворі. Виконати їх у повному обсязі клубам Першої ліги буде дуже складно. Практично нереально. У нас же не ті бюджети, що в УПЛ. Але заради півфіналу наш клуб докладе всіх зусиль і ресурсів, адже це історичний матч. Ми забезпечимо безпеку для футболістів і всього персоналу.

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Але, повторюся, це 1 матч, може 2. В Першій лізі таких поєдинків 11. До речі, днями прислали нам календар відновлення чемпіонату. Ми не згідні з ним. Це вбивство футболістів – ігри з 2 на 3-4 день. Як це встигнути? Наприклад, 30 липня ми граємо у Львові, 3-го серпня у Краматорську, а це 1200 км дороги, а через 4 дні після цього ми вдома приймаємо Волинь, і це може бути ключова гра! Як до неї підготуватися, якщо 2 з 4 днів ми будемо в дорозі? Ну як це встигнути? Зрозуміло, що ПФЛ хоче закінчити сезон в Першій лізі, але ж вони просто не знають, як це зробити", – цитує Кобіна офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, Минай у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, відстаючи від лідера – львівського Руха – на два пункти. Окрім того, команда Кобіна повинна зіграти з київським Динамо у півфіналі Кубка України.

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