"Це вбивство футболіста", – Селюк різко висловився щодо ігрового часу Зінченка в Манчестер Сіті

Футбольний агент Дмитро Селюк розкритикував Хосепа Гвардіолу за надання малої кількості ігрової практики українцю Олександру Зінченку.

"Це вбивство футболіста. Краще б Зінченко грав в іншій команді, простіше, ніж Манчестер Сіті. Нікому не потрібні ці понти дешеві. Але тоді він грав би. Зараз лише іноді Гвардіола його випускає. До речі, якщо ви пам'ятаєте, я в 2018 році сказав, що Гвардіола нічого не виграє в 2019? Ось подивимося. Ліверпуль на 4 очки випереджає Сіті. Мені Клопп дуже симпатичний.

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Я хочу сказати: хлопці, давайте підемо в 2019 році від націоналізації всього. Я не проти російського тренера, нехай скрізь одні росіяни будуть. Але чим поганий Почеттіно (аргентинець), Гвардіола (іспанець), Клопп (німець), Емері (іспанець). Є різні тренери, різні підходи. Це призводить до того, що телевізійний стає ще більш цікавим, вболівальники приходять. І це ж гроші не з бюджету і не від старичків-пенсіонерів", – цитує Селюка sport-weekend.com.

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