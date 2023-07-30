"Чи задоволений грою Різника? Дмитро добре себе проявив. Це його перша гра, і він показав, що має гарні якості, саме тому він перейшов до Шахтаря минулого сезону. Гадаю, він має все, щоб бути частиною команди та змагатися за місце у складі.

Трубін стане гравцем Інтера і не дасть Шахтарю заробити, – ЗМІ

Відсутність Трубіна? Позицію клубу варто запитати в Сергія Палкіна. Трубін дискваліфікований із попереднього сезону, тому я не міг його використовувати", – цитує ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

До слова, Анатолій зіграв у 38 матчах за "гірників" у минулому сезоні, пропустивши 40 голів та зберігши ворота на замку в 14 зустрічах. Стартову гру УПЛ проти Металіста 1925 Трубін пропустив через дискваліфікацію.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі