Колумбієць Анхель Торрес у першому інтерв'ю пресслужбі Динамо після підписання контракту зізнався в тому, що хоче робити відомим виключно своє ім'я.

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"Так, я вже дізнався, які досягнення у Андрія Ярмоленка в Україні, наскільки це вагома персона в українському футболі. Але я не хотів би себе порівнювати з жодним гравцем. Я хочу будувати свою карʼєру, не рівняючись ні на кого, хочу зробити відомим своє власне імʼя.

Ще рік тому були розмови пов’язані з Динамо. І вони тривали цілий рік. Але ці всі розмови, нарешті, в минулому. Тепер я в Києві і готовий демонструвати свої найкращі якості будучи гравцем цього великого клубу", – розповів Торрес.

25-річний колумбієць також зізнався, що у складі Динамо він має намір покращити клубну спадщину. Він давно цікавився історією київського клубу, тому готовий до цього.

"Я давно стежив за культурою та історією ФК Динамо Київ. І я знав про третю зірочку. Тому хочу допомогти команді її взяти. Я збираюся себе віддати повністю київському клубу. І я хочу вже в цьому сезоні допомогти Динамо стати чемпіоном. Якщо подивитись наперед, бажаю боротися з біло-синіми за всі можливі титули. Хочу принести багато трофеїв найбільш титулованому українському клубу", – додав гравець.

Анхель Торрес підписав з Динамо контракт терміном на 3 роки.

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