"Це урок для нас": легіонер із Полісся – про причини сенсаційних 0:3 від Руху і дощову львівську погоду
У заключному поєдинку 1/16 фіналу Кубка України Полісся несподівано поступилося Руху з рахунком 0:3. Ізраїльський легіонер "вовків" Томер Йосефі навіть після такої поразки знайшов у собі сили поспілкуватися з "Футбол 24".
– Томере, ваша поразка стала абсолютною несподіванкою для всіх.
– Це була невдала гра. Гадаю, так скаже кожен із нашої команди. Але ми маємо в будь-якому разі продовжувати. Зараз треба зосередитися на понеділковій грі з Вересом у чемпіонаті. Треба виправити помилки, яких ми сьогодні припустилися.
– Гра Руху шокувала вас?
– Я б не сказав, що вони нас здивували. Ми знали, як вони грають. Наша команда недобре пресингувала. Ми давали їм занадто багато простору. Спочатку вони забили один гол, потім – другий. Складно було повернутися в гру. Цей результат – поганий для нас. Єдине, що нам треба зробити – засвоїти урок. І в майбутньому Полісся має бути набагато кращим.
– Рух – остання команда Прем’єр-ліги. Мабуть, ви недооцінили суперника.
– Я б не сказав. Ми не ставилися до них, як до андердога. Всі команди українського елітного дивізіону грають у хороший футбол. Всі можуть створити проблеми. Просто ми погано зіграли. Можливо, саме номінально слабшим командами важко протистояти. Вони закриваються, не дають простору між лініями. Це урок для нас.
– Дощова погода теж зіграла на руку супернику?
– Та не думаю. Вологий газон сприяє швидкому футболу, м’яч рухається швидше. Люблю таку погоду.
– Ви тільки-но вийшли з роздягальні. Яким був експрес-аналіз поєдинку від тренерів?
– Я не знаю, бо поруч не було перекладача. Але ми неодмінно розберемо уважно цю гру.
– Вам залишається сконцентруватися на чемпіонаті.
– Ми хотіли поборотися за Кубок. Повторюся – треба знайти вигоду в цій ситуації та стати сильнішим.
– Нещодавно Полісся покинув ваш співвітчизник Офек Бітон. Як воно – залишитися без найкращого друга в колективі?
– Це правда, доволі складно. Офек – мій близький друг. Проте я бажаю йому успіхів у майбутньому в його новій команді. Зрештою, я не залишився наодинці. Зі мною в Україні перебуває моя дружина – вона завжди поруч зі мною. До того ж мене підтримують партнери. Все добре.
