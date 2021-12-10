Український тренер Роман Григорчук поділився думками щодо плей-офф відбору до ЧС-2022, де збірній України доведеться виборювати право поїхати на Мундіаль.

"У збірної України, мені здається, зараз ціла плеяда гравців з величезним потенціалом. Думаю, "синьо-жовті" досягнуть більших результатів. Шотландія? Звичайно, ми можемо досягти результату. Це у шотландців якісь мінімальні шанси.

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Потрібно розумно ставитись до суперника, але все в наших руках. Не бачу іншого результату, ніж вихід України на ЧС-2022", – зазначив Григорчук в коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Шотландією 24 березня у півфіналі стикових матчів до ЧС-2022. У разі перемоги підопічним Петракова доведеться зіграти з переможцем пари Уельс – Австрія за право вийти на Мундіаль у Катарі.

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