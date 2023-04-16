"Щоб вигравати – треба забивати. Я говорив хлопцям: в таких матчах потрібно вигризати, діставати, реалізовувати моменти, попри усі умови, треба "виривати" такі м'ячі. Хлопці старалися, проте маємо такий результат і повинні його прийняти.

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Чого не вистачає футболістам? Я вважаю, впевненості. А вона з'явиться тоді, коли почнемо забивати. Треба зробити серію перемог, щоб вона прийшла. Тоді й з реалізацією моментів все буде добре. Помітно, що хлопці хочуть вигравати. Але десь хвилювання, десь тиск того, що треба перемогти за будь-яку ціну, на жаль, тяжіє над усіма нами.

Ми маємо стати тією командою, яка з перших хвилин буде налаштована забивати, тоді ми зможемо розчаровувати суперника і на 94-ій хвилині, і на 95-ій. Саме цього ми прагнемо.

Команда повинна грати тільки на перемогу, тільки на результат, де буде +3 очки в нашу скарбничку. Для цього, звісно, потрібно багато працювати. Працювати над реалізацією, над прагненням, щоб з'явилося бажання у всіх, без виключення, грати і перемагати. Тоді прийдуть результати", – цитує Ротаня офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, під керівництвом Руслана Петровича Олександрія розписала вже 6 нічиїх і лише одного разу святкувала перемогу. Після 21-го туру команда у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятою, набравши 33 очки.

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