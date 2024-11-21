Форвард Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що не хоче побити рекорд MrBeast за кількістю підписників на YouTube.

Роналду в бесіді з найпопулярнішим блогером у світі MrBeast повідомив, що не хоче перевершувати його за кількістю підписників. "Думаєш, я зможу обігнати тебе за кількістю підписників у YouTube?", – запитав КР7 у блогера.

Роналду запропонували перейти в команду, яка регулярно грає товариські матчі з росіянами

"Ні, ні! Але все залежить від того, що ти будеш робити. Якщо ти почнеш запрошувати інших футболістів, знімати реакції на ваші найкращі моменти в матчах, тоді у тебе вийде. Якщо ти намацаєш ритм, то зможеш робити вбивчий контент", – відповів MrBeast.

"Це твій рекорд. Я не хочу побити його, чесно кажучи", – парирував португалець.

Наразі у YouTube-каналу Роналду 67,6 млн підписників. У MrBeast – 331 млн підписників.