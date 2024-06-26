Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе був роздратований діями Роберта Лєвандовскі під час матчу 3-го туру Євро-2024.

Під кінець матчу Франція – Польща між Мбаппе та Лєвандовскі виникла сутичка, під час якої польський форвард торкнувся носа француза.

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Зазначимо, що Кіліан зламав носа у матчі 1-го туру проти Австрії, через що грав у захисній масці. Дії Лєвандовскі неабияк обурили Мбаппе, який після цього вилаявся у бік поляка: "Це той сучий син".

Додамо, що в новому сезоні Мбаппе та Лєвандовскі стануть принциповими суперниками – Кіліан приєднався до Реала, а Роберт захищає кольори Барселони. Цікаво, що саме вони і вирішили долю матчу, обмінявшись голами з пенальті (1:1).

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