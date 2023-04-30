Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, чи готується його команда до матчу проти Реала в Лізі чемпіонів.

"Чи готуюсь я до гри з Реалом? Ні. Приблизно уявляю, але конкретної підготовки ще не було. Не знаю, чи зміниться щось порівняно з минулим сезоном. Зазвичай мене хвилює лише майбутній матч.

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Ми не маємо часу, щоб віддавати пріоритет тому, чи іншому турніру. Знову стати чемпіоном Англії – це той самий рівень, що й Ліга чемпіонів.

Зараз я думаю про Фулхем, потім думатиму про Вест Хем, потім – про Лідс. А після цього ми підготуємося до матчу із Реалом", – цитує наставника "містян" Manchester Evening News.

Нагадаємо, що матч між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться 9 травня. Команда Гвардіоли до Ліги чемпіонів зіграє три поєдинки в рамках АПЛ. Наступний матч "містяни" проведуть проти Фулхема, який заплановано на 30 квітня.

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