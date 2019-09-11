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"Це топ-клас", – Коноплянка оцінив гру Луніна в матчі з Нігерією

09:28 1849 Читать на русском
"Це топ-клас", – Коноплянка оцінив гру Луніна в матчі з Нігерією
Євген Коноплянка / фото: УАФ

Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував нічию у товариському поєдинку з Нігерією.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Ми досягли, того, чого хотів стадіон. Вітаю команду і вболівальників. Радий повернутися сюди через 4 роки. Спасибі фанатам за овації. Це незабутні емоції.

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Гра суперника? Розбирали їх гру. Розуміли, що з цими хлопцями не можна жартувати і так просто втрачати м'яч. На жаль, багато обрізалися в першому таймі. Потрібно максимально робити висновки, тому що далі нас за таке можуть покарати.

Гра Луніна? Ви все бачили. Це топ-клас. Якби не його сейви, могло бути гірше", – сказав Коноплянка у післяматчевому коментарі.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Нігерія Євген Коноплянка Євген Коноплянка Андрій Лунін Андрій Лунін
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