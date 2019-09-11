"Це топ-клас", – Коноплянка оцінив гру Луніна в матчі з Нігерією

Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував нічию у товариському поєдинку з Нігерією.

"Ми досягли, того, чого хотів стадіон. Вітаю команду і вболівальників. Радий повернутися сюди через 4 роки. Спасибі фанатам за овації. Це незабутні емоції.

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Гра суперника? Розбирали їх гру. Розуміли, що з цими хлопцями не можна жартувати і так просто втрачати м'яч. На жаль, багато обрізалися в першому таймі. Потрібно максимально робити висновки, тому що далі нас за таке можуть покарати.

Гра Луніна? Ви все бачили. Це топ-клас. Якби не його сейви, могло бути гірше", – сказав Коноплянка у післяматчевому коментарі.

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