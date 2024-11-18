"Це типово для цієї країни": Тедеско вирішив, чи подасть він у відставку з посади наставника збірної Бельгії
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско опинився під вогнем критики після безнадійної поразки "Червоних дияволів" від Італії.
"Негативна атмосфера не нова. Мені сказали, що це щось типово бельгійське. Але я переконаний, що я, як і раніше, правильна людина в правильному місці. Я знаю, що роблю. Для команди. Для персоналу. Я також довіряю своїм гравцям.
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Цей розіграш Ліги націй вийшов важким, але як інакше? Чашу з отрутою необхідно спорожнити. Ситуацію неможливо погіршити, далі все буде ставати тільки краще. Ми оновимося в березні. Не забувайте, що цей склад ніколи не грав і не тренувався разом.
Ми теж розчаровані результатами, але численні травми не допомогли. Зате ми побачили багато нових гравців у роботі. Якби ми не перевірили їх зараз, ми б ніколи не змогли це зробити", – цитує Тедеско VTM.
Два гравці збірної Бельгії – воротар Кун Кастелс і форвард Доді Люкебакіо – заступилися за тренера після поразки від Ізраїлю. Також тренера підтримав генеральний директор Бельгійської асоціації Пітер Віллемс: "Я бачу дуже мотивованого тренера, і гравці його підтримують".
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