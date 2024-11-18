"Негативна атмосфера не нова. Мені сказали, що це щось типово бельгійське. Але я переконаний, що я, як і раніше, правильна людина в правильному місці. Я знаю, що роблю. Для команди. Для персоналу. Я також довіряю своїм гравцям.

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Цей розіграш Ліги націй вийшов важким, але як інакше? Чашу з отрутою необхідно спорожнити. Ситуацію неможливо погіршити, далі все буде ставати тільки краще. Ми оновимося в березні. Не забувайте, що цей склад ніколи не грав і не тренувався разом.

Ми теж розчаровані результатами, але численні травми не допомогли. Зате ми побачили багато нових гравців у роботі. Якби ми не перевірили їх зараз, ми б ніколи не змогли це зробити", – цитує Тедеско VTM.

Два гравці збірної Бельгії – воротар Кун Кастелс і форвард Доді Люкебакіо – заступилися за тренера після поразки від Ізраїлю. Також тренера підтримав генеральний директор Бельгійської асоціації Пітер Віллемс: "Я бачу дуже мотивованого тренера, і гравці його підтримують".

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